Policist naj bi ji zlomil zapestje

Nad trgovino v Dolskem živita Ferdinand Makarin in Vlasta Jančigaj. On je brezposeln, ona invalidsko upokojena. Imata mačka, še do nedavnega sta imela tudi deset let staro psico. Trdita, da vse od 22. avgusta ne vesta, kako je z njo, ker so jima jo vzeli.Ljubljenka Mery je sicer pasme ameriški stafford. Na videz nevarna mešanka med buldogom in terierjem je v resnici od Vlastinega sina Roka, ki pa je po njunih besedah ta hip v priporu na Povšetovi. Prav slednji je pred dnevi dobil v zapor tudi datum, kdaj jo mora cepiti; v nasprotnem preti kazen. »Pa saj niti ne vemo, če je še živa?!« je zakrilila z rokama Vlasta, da se je na ...