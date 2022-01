Policist in stanovalka odpeljana v klinični center

Koprski policisti so bili 1. januarja obveščeni, da na Postojnski cesti v Pivki gori stanovanjska hiša. Ker je bila ob klicu podana informacija, da je v hiši otrok, je policist PP Postojna stekel v goreči objekt in ga pregledal. Na srečo v njem ni bilo nikogar, policist pa se je pri tem nadihal dima. Prav tako se je dima nadihala 48-letna stanovalka hiše. Oba sta bila z reševalnim vozilom odpeljana najprej na urgenco ZD Postojna, nato pa v klinični center v Ljubljano. Policist je bil ponoči odpuščen in je nadaljeval službo v patrulji.

V nedeljo je bil opravljen ogled kraja požara, v katerem je nastalo za okoli 80.000 evrov škode. Okoliščine požara policisti še ugotavljajo.