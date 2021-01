Policist gostu lokala zlomil nos

Zastopa ga odvetnik Igor Smolej. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Nekdaj je bil obtoženi uspešen nogometaš, celo kapetan Nogometnega kluba Bela krajina.

»Ne priznam,« je bil na novomeškem okrožnem sodišču kratek Črnomeljčan, policist Policijske postaje Metlika, ko mu je višja državna tožilka iz oddelka za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastiliprebrala očitke iz obtožnice. On naj bi bil namreč tisti, ki je v pretepu pred slabimi tremi leti pred lokalom Kapušin v Krasincu poškodoval dva gosta.naj bi tako močno udaril v nos, da je dobil odprt zlom nosnih kosti, s kolenom pa naj bi ga udarjal še v trebuh in mu povzročil izpah srednjega členka desnega kazalca. Potem naj bi se spravil še na Janezovega brata. Odrinil naj bi ga, tako da je ta padel in z glavo udaril v tla, pri tem pa dobil kar več poškodb: udaril se je v glavo in hrbet, po glavi je imel odrgnino, zvil pa si je tudi gleženj desne noge.Zgodilo se je 10. decembra 2017, pred slabimi tremi leti torej. V znanem in priljubljenem belokranjskem lokalu je bilo tiste noči veselo in razposajeno, kakopak se je tudi nekaj malega popilo. Družba, v kateri sta bila omenjena brata, se je okoli pete ure zjutraj odpravljala domov. In pri tem so srečali drugo družbo štirih, v kateri je bil policist v civilu.Menda je bil povod za poznejši pretep dejstvo, da sta se Janez in eden iz druge družbe z rameni zadela. Potem je eden iz Rahmanovićeve družbe enega iz prve družbe najprej odrinil, nato pa udaril, prišlo je tudi do prerekanja, prerivanje pa se je preselilo na parkirišče pred lokalom. Tu naj bi policist Janeza izzival, nato pa ga s kolenom večkrat udaril v trebuh, ga zagrabil za obleko in ga naslonil na pokrov motorja avtomobila, ki je bil parkiran na parkirišču, nato pa naj bi ga s pestjo udaril v glavo, da je padel po tleh in obležal nezavesten. Andrej naj bi potem napadalca pozval, naj se umiri, ter da se bodo pogovorili, takrat pa naj bi policist še Andreja zagrabil za oblačila in ga vrgel po tleh, tako da se je udaril v glavo. Tudi on naj bi izgubil zavest.Policisti so vest, da se nekaj dogaja na Krasincu, dobili četrt čez peto uro zjutraj. Več klicev naj bi bilo; najprej je Janez povedal, da nekdo pretepa ljudi na parkirišču, potem je klical še Andrej, da Raho, tako namreč prijatelji kličejo Rahmanovića, vse meče po tleh, očividec pa je možem v modrem naznanil, da policist v civilu brca človeka na tleh.44-letni policist, ki je bil nekdaj uspešen nogometaš, celo kapetan Nogometnega kluba Bela krajina, s katerim je pred desetletjem in pol igral tudi v prvi nogometni ligi, je očitke iz obtožnice zanikal. V preiskavi je pojasnil, da je želel le pomiriti spor in da ni nikogar udaril, je pa želel umiriti strasti med Janezom in kolegom iz svoje družbe, ki sta se pred lokalom prerivala, do konflikta med njima pa da je prišlo, ker sta se pred tem zadela s telesoma.Skratka, dve skupini, dve različni plati očitno enega dogodka, zato bo treba dogajanje tistega zgodnjega jutra osvetliti na sodišču. Vsekakor pa so zgovorne ugotovitve izvedenca, kako so nastale poškodbe Janezovega nosu: do odprtega zloma nosnih kosti je najverjetneje prišlo zaradi močnega udarca s pestjo v glavo.Kot smo izvedeli, je Rahmanović po dogodku dobil opozorilo pred odpovedjo delovnega razmerja.