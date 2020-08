Policist ga je ustavil, nato pa jih je dobil s steklenico po glavi

V nedeljo malo po 21. uri sta policista na Bregu pri Kočevju opravljala kontrolo prometa in pričela ustavljati voznika osebnega vozila. Ta na znake modrih luči in sirene ni ustavil, ampak je zapeljal na travnik in hotel peš pobegniti, poroča PU Ljubljana.



Policista sta voznika dohitela in ugotovila, da je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Voznika sta seznanila, da mu bo zaseženo tudi osebno vozilo in bo zoper njega podan obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče. Voznik je temu nasprotoval in želel vožnjo nadaljevati, to pa mu je eden od policistov preprečil. Voznik je iz vozila vzel steklenico in enega od policistov z njo udaril po glavi. Policist je bil pri tem lažje poškodovan.



Vozniku je bila zaradi napada na uradno osebo, ko opravlja naloge varnosti, odvzeta prostost in bo priveden k preiskovalnemu sodniku.