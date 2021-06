Policijsko vozilo na nujni vožnji se je prevrnilo

V soboto nekaj pred 20. uro se je v okolici Bleda prevrnilo policijsko vozilo, ki se je odzvalo na prijavo vloma.



Vozilo na nujni vožnji je pri majhni hitrosti zdrsnilo z vzporedne makadamske površine proti glavni cesti in se prevrnilo.



Policijska uprava Kranj poroča, da je šlo za nesrečo, v kateri ni bil udeležen nihče drug. Prav tako ni bil nihče poškodovan, nastala pa je materialna škoda na policijskem vozilu.



To je bilo kot eno izmed več patrulj poslano na prijavo vloma v vozilo v okolici Bleda. V povezavi s prijavo vloma so policisti izsledili šest oseb, nobena pa ni bila pridržana. Preiskava sicer še poteka.

