Policijski pregon kot v filmu! 21-letnik pod vplivom alkohola bežal pred policijo

Celjski policisti so danes zgodaj zjutraj izven naselja Vojnik skušali ustaviti voznika avtomobila, ki ni upošteval znakov za ustavljanje in je pobegnil v smeri Zadobrove. Ko jim je ga le uspelo dohiteti, se je policistu uprl, ga napadel in poškodoval, pri prijetju sopotnika pa se je lažje poškodoval še drugi policist.

Kot so sporočili iz Policijske uprave Celje, je policijska patrulja skušala voznika po pobegu ustaviti z modrimi lučmi in zvočnimi signali, a jih voznik ni upošteval. Zapeljal je na glavno cesto ter nevarno vožnjo nadaljeval proti Frankolovemu, kamor so napotili še drugo patruljo, v katero bi bežeči voznik pri vključevanju na prednostno cesto trčil, če policist ne bi močno zavrl in s tem trčenja preprečil.

Upiral se je na vso moč

Voznik je z nezmanjšano hitrostjo nadaljeval v smeri Slovenskih Konjic. Policista sta zapeljala za njim ter ga večkrat z modro lučjo in večkratnimi kratkimi zvočni signali ustavljala, česar voznik ni upošteval in je nadaljeval z divjo vožnjo, nato nenadoma obrnil in zapeljal nazaj v smeri Celja. Pri tem je večkrat vozil po nasprotnem smernem vozišču, tudi v nepreglednih ovinkih, skozi križišča je vozil z nezmanjšano hitrostjo in storil še več drugih cestnoprometnih prekrškov.

V križišču za Višnjo vas so policisti uporabili sredstvo za prisilno ustavljanje, ki ga je voznik prevozil in s predrtimi zadnjimi pnevmatikami nadaljeval z vožnjo proti Novi Cerkvi. Zaradi vožnje po platiščih je večkrat trčil v robnike. Ko vozilo ni bilo več vozno, je v Novi Cerkvi ustavil, nakar sta oba s sopotnikom, vsak v svoji smeri, pobegnila iz vozila.

Nista se ustavila niti peš

Policisti, ki so stekli za njima, so ju ves čas pozivali, naj se ustavita, česar nista upoštevala. Ko je policist voznika dohitel, se mu je ta aktivno uprl, ga napadel ter poškodoval. Pri prijetju sopotnika se je lažje poškodoval še drugi policist.

V nadaljnjem postopku so ugotovili, da je 21-letni voznik vozil pod vplivom alkohola. Alkotest je pokazal, da je imel dobro promilo in pol alkohola v krvi. Vozil je tudi brez vozniškega dovoljenja.

Voznika, ki so ga v preteklosti že večkrat obravnavali zaradi storitve kaznivih dejanj in prekrškov, bodo kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje in preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi, vozilo pa so mu zasegli, so še sporočili iz policije.

Ob tem so tudi sopotniku zaradi nedostojnega vedenja do uradne osebe in neupoštevanja zakonitih ukazov uradnih oseb izdali plačilna naloga po zakonu o kršitvah javnega reda in miru, prav tako so mu izdali plačilni nalog tudi zaradi kršitve določil zakona o pravilih cestnega prometa.