Policijski počitniški nasvet državljanom: tako boste zaščitili svoje premoženje

»Pred nami je počitnišk teden, ko se bo marsikdo odpravil z doma, obenem pa smo zakorakali v jesenski čas, ko se dnevi krajšajo, in lahko tema privabi nepovabljene obiskovalce. Občane zato pozivamo, da ne pozabijo na samozaščitne ukrepe,« svetujejo na PU Maribor.

In kateri so najboljši samozaščitni ukrepi? Pred odsotnostjo: zaklenite vrata in zaprite okna, vklopite alarmno napravo, ključev ne puščajte na skritih mestih, kot so nabiralniki, predpražniki, lončki za rože ipd., ne puščajte doma dragocenosti in denarja, med dopustom raje najemite sef. O svoji odsotnosti ne puščajte sporočil (na telefonskem odzivniku, na listikih) in se vzdržite objav o svojem dopustovanju na družbenih omrežjih. Svetujejo, da poskrbite, da bo videti, kot da je nekdo vedno doma. Za pomoč prosite prijatelja ali soseda, da vam prazni nabiralnik, dviguje rolete. Priporočajo tudi časovna stikala za samodejno prižiganje luči. Ne pozabite zavarovati doma parkiranih. Zaklenite avto ter varno shranite dokumente in ključe, tudi rezervne. Priporočajo, da ne puščate orodja ali drugih priročnih sredstev v okolici hiše, z vidnih mest umaknite vrednejše predmete, če boste odsotni dlje časa, povejte sosedom, kako ste dosegljivi, pregledjte zavarovalne police, kako je s kritjem škode pri vlomu in si zapišemo serijske številke vrednejših predmetov ali jih celo fotografirajte, po možnosti pa tudi označite (umetniške slike, nakit, tehnične predmete idr.).

Bodite pozorni na pojav neznanih sumljivih oseb, ki se gibajo v okolici hiš oz. stanovanj. V takšnih primerih si poskušajte čim natančneje zapomniti opis osebe in vozila in o tem čimprej obvestite Policijo na 113. Če ob prihodu domov opazite sledi vloma, ne vstopajte, storilec se namreč lahko še vedno zadržuje v objektu. Do prihoda policije ne premikajte ničesar, da ne bi uničili koristnih sledi, ki bi lahko pripomogle k odkritju storilca.