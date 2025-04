Policijski epilog Planice: iskali tri pogrešane, delo imeli še z najdenimi in izgubljenimi premeti

Največja štiridnevna športna prireditev v Sloveniji je za nami. V četrtek si je po podatkih organizatorja prireditev v Planici ogledalo več kot 13.000 obiskovalcev. Policisti so ta dan imeli delo samo z najdenimi predmeti, saj je ta dan namenjen predšolskim in šoloobveznim otrokom.

V petek si je po podatkih organizatorja prireditev ogledalo več kot 15.000 obiskovalcev, policisti pa so obravnavali pet kršitev javnega reda in miru, pet kršitev po Zakonu o zasebnem varovanju, eno kršitev po Zakonu o javnih zbiranjih, eno kaznivo dejanje preprečitev uradnega dejanja uradni osebi in odredili eno pridržanje. Delo so imeli še z najdenimi in izgubljenimi premeti.

Iskali tri pogrešane

V soboto si je po podatkih organizatorja prireditev ogledalo več kot 19.000 obiskovalcev, policisti pa so obravnavali tri primere pogrešanih oseb, ki so jih kasneje našli. Eno kršitev javnega reda in miru, dve kršitvi po Zakonu o javnih zbiranjih in delo z najdenimi in izgubljenimi predmeti.

V nedeljo si je po podatkih organizatorja prireditev ogledalo več kot 17.000 obiskovalcev, policisti pa so obravnavali eno kršitev javnega reda in miru in imeli delo z najdenimi in izgubljenimi predmeti, so sporočili iz PU Kranj.