Policijska akcija v Ljubljani: našli toliko gotovine, da so potrebovali ure, da so jo prešteli

»Dobro govorim špansko in vedel bi, če bi imela ustreznega naglasa. Bili so navadni, prijazni ljudje, nemogoče je, da so bili vohuni. Mislim, da so mediji vse to ustvarili.« To so besede soseda o paru, ki so ga v Ljubljani prijeli zaradi domnevnega vohunjenja za Rusijo. Gre za Mario Mayer and Ludwiga Gischa.

Neka kolegica umetnica je o njej povedala, da je siva miška in da ne verjame, da bi lahko bila vohunka.

Pravzaprav, če novinarji The Guardiana strnejo, kaj jim je povedal ducat sogovornikov o njima, bil skupni imenovalec povsem običajni in prijazni.

Selitev iz Argentine v Slovenijo

V Slovenijo so se preselili iz Latinske Amerike, bolj natančno iz Argentine. Mayerjeva je imela spletno umetnostno galerijo, medtem ko je Gisch imel mlado podjetje na področju informacijske tehnologije. Prijateljem sta povedala, da so Argentino zapustili zaradi kriminala.

Par je doma govoril večinoma špansko in angleško (otroka so slišali govoriti špansko), slovenska izgovorjava, tako sta menda pojasnjevala, pa da je bila zanju pretežka za osvojiti. Ugibajo, da morebiti zato, ker bi bil tako njun pravi naglas bolj opazen.

Šok za sosede

Decembra lani pa jih je zadelo: v skrbno koordinirani akciji so preplavili hišo v Črnučah v Ljubljani, Mario in Ludwiga prijeli, otroka pa predali socialni službi. Policisti so prečesali tudi pisarno, ki sta jo imela. Dobro obveščeni vir jim je povedal, da so menda našli tolikšno količino gotovine, da so potrebovali ure, da so jo prešteli.

Januarja se je razvedelo, da naj bi bila povezana z rusko obveščevalno službo. Bili naj bi nelegalni ruski obveščevalci, ki nimajo nobene vidne povezave z Moskvo (SVR). Ustrezno so natrenirani, da se predstavljajo kot tujci, zato da lahko potem pošljejo v tujino po informacije. Mnogi med njimi imajo otroke, pa ti menda sploh ne vedo, da so v resnici Rusi. V Slovenijo naj bi prišla z nelegalnimi dokumenti, delala pa da sta pod lažno identiteto. O njunem delu, je eden od virov dejal, da sta ga večinoma opravljala v tujini, velika količina denarja pa bi lahko bila namenjena plačevanju za informacije.

Umetniki tarča ali krinka?

Mayerjeva je denimo potovala v Zagreb, kjer da je promovirala galerijo. A ne vedo, ali je ciljala na umetnike ali je bila vse to le krinka, da je tja odpotovala in potem tam zbirala informacije. Potovala je tudi v Veliko Britanijo. V nakupovalnem središču v Edinburghu je razstavljala umetniška dela. Med njimi je bilo tudi delo fotografa Jureta Kralja. Ta je dejal: »Bila je prijazna.« Dodal je še, da je to bilo zanj pomembno, saj se ima redko priložnost predstavljati v tujini.

Ludwig naj bi bil rojen v Namibiji, potoval pa z Argentinskim potnim listom. Programsko opremo, ki jo je ponujal, naj bi bila narejena na precej zaostali tehnologiji.

Prvi tak primer od 2010

Če se bo potrdilo, da sta res delala za SVR, bo to prvi takšen primer po letu 2010, ko je skupino desetih takšnih obveščevalcev odkril ameriški FBI.

Zadeva gre v Sloveniji na sodišče, kljub temu pa naj bi po neuradnih podatkih med Moskvo in zahodom potekal dogovor o njuni zamenjavi za osebo ali celo več oseb, ki so trenutno v zaporu v Rusiji.

