V četrtek popoldne so zaradi kršitve javnega reda policisti posredovali v Brezju, kjer so si med prepirom grozili s puško. Zanjo se je izkazalo, da je bila pred tem ukradena – kršitelju so jo zasegli in vrnili pravemu lastniku.



Eden od kršiteljev, 54-letnik, se kljub ukazom policistov ni pomiril, pijan je žalil in grozil vse povprek ter se zaganjal vanje. Ker ni šlo drugače, so ga vklenil in odpeljali na hladno do streznitve, so sporočili iz PU Novo mesto.