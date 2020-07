Policijska akcija na meji: 17 ileglacev poslali v karanteno

FOTO: Pp Podlehnik

Policisti so v petek popoldan na območju Policijske postaje Podlehnik ustavili dva osebna avtomobila, oba registrskih oznak Poljske. V obeh vozilih se je prevažalo 17 prebežnikov (1 državljan Pakistana, 6 državljanov Bangladeša in 10 državljanov Afganistana) in trije njihovi vodiči (2 državljana Uzbekistana in 1 državljanka Belgije). Policisti so vse tri vodiče pridržali po določili Zakona o kazenskem postopku, zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja Prepovedano prehajanje mejeali ozemlja države.V času pridržanja so policisti, na podlagi odredbe sodišča, opravili hišno preiskavo stanovanja, ki ga imajo najetega vodiči, in preiskavo obeh vozil. V enem od vozil so v predalu sopotnikovega sedeža našli plinsko pištolo. Lastnica pištole je opisana državljanka Belgije, ki ne poseduje ustrezne orožne listine oz. dovoljenja za posest orožja, ki dovoljuje posamezniku posest in prenašanje posameznega kosa orožja. Orožje so ji zasegli in ji bodo v t.i. hitrem postopku izdali odločbo o prekršku.Policisti so vse tri vodiče privedli na zaslišanje k dežurnemu preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča na Ptuju, ki je zoper vseh treh odredil pripor. Vseh 17 prebežnikov je v postopku zaprosilo za mednarodno zaščito v naši državi. Vsi so bili odpeljani v Azilni dom, kjer je bila vsem odrejena karantena.