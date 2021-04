Policijo so zvečer obvestili, da je moški umrl

V sredo nekaj pred 13. uro so bili policisti PP Novo mesto obveščeni, da v bolnišnici oskrbujejo moškega, ki je padel s kolesom.



Policisti so ugotovili, da je 61-letnik kolesaril na območju Boričevega in pri vožnji po klancu navzdol padel. V večernih urah so jih iz bolnišnice obvestili da je umrl, vzrok smrti pa bo znan po opravljeni obdukciji.



Policisti okoliščine prometne nesreče še preverjajo.

