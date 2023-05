Policijo poklicali na pomoč zaradi pretepa, eno osebo so odpeljali

V četrtek okoli 21. ure so policisti PP Novo mesto posredovali v naselju Prapreška Pot, kjer naj bi prišlo do pretepa. Možje postave so na kraju dogodka vzpostavili javni red in mir in ugotovili, da je 19-letnik, ki je bil pod vplivom alkohola, udaril moškega in ga žalil.

Zoper kršitelja, ki se tudi po prihodu policistov ni pomiril in ni upošteval ukazov, so uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje.

Zaradi kršitev mu bodo izdali plačilni nalog, so sporočili s PU Novo mesto.