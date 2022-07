Policijo poklicali na pomoč zaradi 20-letnice. Ni se dobro končalo

V noči na četrtek so bili policisti obveščeni o motečem predvajanju glasne glasbe v naselju Brezje. Policisti so 20-letno kršiteljico opozorili na posledice nadaljevanja s kršitvijo, a opozorila ni upoštevala. Ob ponovnem prihodu so ji zvočnik zasegli, zaradi kršitev izdali plačilni nalog, so sporočili iz PU Novo mesto.