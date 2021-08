Policijo poklicali iz bolnišnice, kjer je bila mlada voznica

Novomeške policiste so iz bolnišnice v nedeljo obvestili, da zaradi poškodb oskrbujejo 19-letnico, ki naj bi se poškodovala v prometni nesreči.



Ugotovili so, da je 19-letna voznica osebnega avtomobila na območju kraja Vrh v okolici Šentjerneja zaradi neprilagojene hitrosti izgubila nadzor nad vozilom in zapeljala s ceste. Povzročiteljici nesreče so zaradi kršitve cestnoprometnih predpisov izdali plačilni nalog, poroča PU Novo mesto.



Poročajo še o eni nesreči mladega voznika med Zameškim in Smednikom, ki se je zgodila v petek okoli 22.30. Ugotovili so, da je 19-letni voznik začetnik zaradi neprilagojene hitrosti izgubil nadzor nad avtomobilom, zapeljal s ceste in se prevrnil. Povzročitelju, ki je vozil pod vplivom alkohola in se v nesreči ni poškodoval, so zaradi kršitev izdali plačilni nalog.



Policisti PP Krško so bili v noči na 1. avgust obveščeni, da naj bi v Krškem voznik osebnega avtomobila trčil v ograjo in odpeljal s kraja. Na podlagi opisa vozila so kršitelja izsledili in ustavili. Ugotovili so, da gre za 18-letnega voznika začetnika, ki je vozil pod vplivom alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in zaradi kršitev izdali plačilni nalog. Zaradi neprilagojene hitrosti, zapustitve kraja prometne nesreče in vožnje pod vplivom alkohola so mu izdali plačilni nalog v višini 1.100 evrov in izrekli sedem kazenskih točk.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: