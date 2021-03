Policiji zašpecali, kje se zbirajo

V petek zvečer po 19. uri so policisti kontrolirali točke, za katere so dobili podatek, da se zbira več oseb. Najprej so na Verdijevi ulici v Kopru izvedli sedem ukrepov zaradi kršitev zakona o nalezljivih boleznih, zatem pa na Pristaniški ulici še štiri ukrepe, poroča PU Koper.



Policija vse opozarja, naj se držijo ukrepov vlade za preprečevanje širjenja bolezni: »Predvsem naj upoštevajo varnostno razdaljo in uporabo zaščitne maske. Policisti dnevno opravljajo nadzore.«

