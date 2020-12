Policija zavarovala območje okoli Koseškega bajerja, našli so ga poginulega

Na območju Koseškega bajerja v Ljubljani so znova odkrili poginulega laboda, poroča 24ur. Policija je območje zaradi suma na ptičjo gripo zavarovala, so potrdili pri PU Ljubljana. Tam je tudi veterinar Nacionalnega veterinarskega inštituta.



Iz Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib so pred dnevi sporočili, da so našli že drugega poginulega laboda na Koseškem bajerju. Obiskovalce bajerja so ob tem pozvali, naj se ob morebitni novi najdbi ne dotikajo mrtvih ptic. Hkrati so obiskovalce ponovno pozvali k previdnosti in upoštevanju ukrepov za preprečevanje širjenja bolezni, predvsem prepovedi krmljenja prostoživečih vodnih ptic, saj se s tem zmanjša možnost prenosa virusa med njimi.



Pred tem so primer ptičje gripe potrdili v primeru smrti laboda v občini Piran konec novembra, nato pa še pri enem labodu v Izoli.



Ptičja gripa je zelo nalezljiva virusna bolezen, ki lahko prizadene vse vrste ptic. Prenaša se s stiki zdravih živali z bolnimi, njihovimi izločki (nosni in očesni izcedek, slina, iztrebki) in okuženimi termično neobdelanimi proizvodi (jajca, meso). Poleg tega se bolezen širi tudi s kontaminirano krmo, vodo in nastiljem. Pri tem opozarjajo, da je pomemben pri razširjanju bolezni tudi človek, saj ga lahko prenaša s kontaminirano obutvijo, opremo in prevoznimi sredstvi.