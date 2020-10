Zaseg konoplje na Goriškem. FOTO: PU Nova Gorica

Policisti PP Nova Gorica so v sredo, 30. septembra, na območju Šempetra pri Gorici našli in zasegli večji nasad konoplje (50 sadik v velikosti približno 2,5 m). Zasežene rastline so poslali v analizo.Na podlagi ugotovitev bodo policisti zoper 25-letnika (lastnika nasada) podali kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma neupravičene proizvodnje prepovedanih drog in prometa z njimi (po 186. členu KZ-1), so sporočili iz PU Nova Gorica.