STROGO ZAŠČITENA VRSTA

Policija zasegla orožje, s katerim naj bi mladoletnik ubil štorkljo

Incident je prišel v javnost, potem ko je na spletu zaokrožil posnetek, v katerem nekdo s puško strelja na nič hudega slutečo gnezdečo štorkljo.
Fotografija: Rekordno leto FOTO: Dopps
Rekordno leto FOTO: Dopps

N. P.
20.08.2025 ob 15:05
20.08.2025 ob 16:04
N. P.
20.08.2025 ob 15:05
20.08.2025 ob 16:04

S PU Maribor so sporočili, da še vedno zbirajo obvestila in dokaze v zvezi s prijavo streljanja na štorkljo na območju Slovenske Bistrice. »Gre za sum kaznivega dejanja nezakonitega ravnanja z zavarovanimi prostoživečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami po 344. členu Kazenskega zakonika,« so pojasnili.

Dodali so, da je bila v enem izmed zavetišč za živali v zadnjih dneh oskrbljena štorklja, ki bi glede na zbrana obvestila lahko bila poškodovana v omenjenem incidentu, a je poginila. Okoliščine pogina še preverjajo, zaseženo orožje pa je predmet nadaljnjih analiz. »Na PU Maribor je to prvi primer obravnave tovrstnega kaznivega dejanja v letu 2025, v zadnjih treh letih pa takih kaznivih dejanj nismo beležili,« so poudarili in dodali, da bodo z ugotovitvami seznanjene pristojne službe.

image_alt
Slovenijo pretresa posnetek, streljal naj bi sin znanega podjetnika

Incident je prišel v javnost, potem ko je na spletu zaokrožil posnetek, v katerem nekdo s puško strelja na nič hudega slutečo gnezdečo štorkljo. Posnetek je objavil portal e-Maribor, tja pa ga je poslal anonimni uporabnik z navedbo, da naj bi bil domnevni strelec sin znanega podjetnika iz Slovenske Bistrice. Informacije uradno še niso potrjene, a primer je sprožil burne odzive.

Iz društva Lajka so ob tem opozorili, da gre za barbarsko in zavržno dejanje, saj je bela štorklja strogo zavarovana vrsta, njen namerni lov ali poškodovanje pa je zakonsko prepovedano. »Javnost mora biti seznanjena s primeri mučenja živali, da se takšna dejanja v prihodnje ne bi ponavljala,« so poudarili in prijavo poslali tudi Zavodu za varstvo narave ter Inšpektoratu za naravne vire in prostor.

Informirali so javnost. FOTO: Facebook, zaslonski posnetek
Informirali so javnost. FOTO: Facebook, zaslonski posnetek

image_alt
Policija preiskuje mladoletnika, ki je ustrelil štorkljo

Kmalu je na naslov njihove elektronske pošte priromalo, kot je še dejala Trbovškova, zelo neprofesionalno napisano sporočilo odvetnice, za katero sklepajo, da zastopa družino domnevnega mladoletnega strelca.

Poziv odvetnice FOTO: Facebook, zaslonski posnetek
Poziv odvetnice FOTO: Facebook, zaslonski posnetek

Za navedeno kaznivo dejanje je predpisana kazen zapora do treh let, v primeru kvalificirane oblike tovrstnega kaznivega dejanja je predpisana kazen zapora od šestih mesecev do petih let. Ker preiskava kaznivega dejanja še poteka, več informacij policisti ne morejo podati.

