Policija zasedla Čopovo: razkrivamo, kaj se je zgodilo (FOTO)

Danes dopoldne je v samem središču Ljubljane posredovalo več policistov. Mimoidoči, ki so se spuščali in vzpenjali po Čopovi ulici, so zrli, kaj hudega se je zgodilo, na koncu pa se je razvedelo, da so posredovali zaradi vročekrvneža. Zakaj toliko policistov, razkrivamo v nadaljevanju.



Policijska uprava Ljubljana pojasnjuje, da sta nekaj pred 10. uro policista na Čopovi ulici v Ljubljani stopila do moškega, ki ni uporabljal zaščitne maske, in želela ugotoviti njegovo identiteto: »Ko sta identiteto ugotovila in moškemu predočila prekršek, se je ta razburil, začel žaliti policista in mahati proti njima, potem pa hotel oditi s kraja, preden se je postopek zaključil.« Policista sta ga večkrat opozorila, naj se pomiri in preneha, vendar je po besedah policistov kljub temu kršitve nadaljeval, zato sta uporabila prisilna sredstva. »Ker je bil moški agresiven, so na kraj prišli še drugi policisti,« so še zapisali.



Po končanem postopku je kraj smel zapustiti, a ne praznih rok. Izdan mu je bil plačilni nalog zaradi kršitve zakona o nalezljivih boleznih in kršitve zakona o varstvu javnega reda in miru, prav tako mu je bilo izrečeno opozorilo zaradi kršitve zakona o osebni izkaznici, so nam odgovorili iz PU Ljubljana.

Imate zgodbo za nas? Pišite nam prek spodnjega obrazca.