Policija zapeljala za audijem, v slepi ulici pa šok

Policisti PP Murska Sobota so v sredo malo po 2. uri v Murski Soboti opazili audija z nameščenimi nemškimi registrskimi oznakami, ki je naglo pospešil, ko je zapeljal iz krožišča. Zapeljali so za njim in ga z zvočnimi ter s svetlobnimi znaki poskušali ustaviti.

V naselju Bakovci je voznik zavil v slepo ulico, skočil iz avta in pobegnil ter se čez nekaj minut sam vrnil na kraj. V vozilu sta kot sopotnika ostala mladoletno dekle in fant, državljana Avstrije, pišejo v poročilu PU Murska Sobota.

Med postopkom je bilo ugotovljeno, da je za volanom neregistriranega vozila sedel mladoletni državljan Avstrije, ki ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja, na vozilu pa so bile nameščene registrske tablice, ki niso pripadale vozilu. V prtljažniku vozila sta bili najdeni tabli – prometna znaka za obvoz, za katera je obstajal utemeljen sum, da izvirata iz kaznivega dejanja tatvine, zato so ju zasegli.

Vozniku so odredili pridržanje in podali obdolžilni predlog. V zvezi s kaznivim dejanjem tatvine prometnih znakov pa sledi ukrep po opredelitvi oškodovanca.