Policija ustavljala 20-letnika, pobegnil in zapustil motor

V četrtek dopoldne so policisti v Piranu s predpisanimi zvočnimi in svetlobnimi znaki ustavljali voznika mopeda yamaha, ki je vozil brez zaščitne čelade.



Voznik ni ustavil, ampak je pospešeno odpeljal proti Fornačam. Opažen je bil pri zapornici, kjer je parkiral moped in nato peš zbežal proti Piranu.



Domačina (20) so izsledili v Piranu. Izdali so mu plačilni nalog, poroča PU Koper.

Komentarji: