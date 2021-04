Policija ustavila vozilo, za volanom pa presenečenje

Pretekli petek so pomurski policisti pri nadzoru cestnega prometa na območju Lendave zaustavili voznika osebnega avtomobila, ki ni bil registriran. V policijskem postopku so ugotovili, da ga vozi 15-letnik. V skladu s predpisi so policisti o kršitvah obvestili njegove starše, vozilo so zasegli, mladoletnik pa bo predlagan v postopek o prekršku pred pristojnim sodiščem.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: