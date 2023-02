Policija ustavila pijanega voznika, a to še ni bilo vse

Minuli vikend so policisti na območju Dupleka pri Mariboru vozilo zasegli vozniku, ki je vozil pod vplivom alkohola (1,04 mg/l), bil pa je tudi brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Sedel je za volanom osebnega avtomobila, na katerem so bile nameščene registrske tablice, ki pripadajo drugemu vozilu. Sledi obdolžilni predlog, so sporočili iz PU Maribor.