Policija ustavila avto. Ko so odprli nahrbtnik, so imeli kaj videti

V torek nekaj pred 19. uro so policisti prejeli obvestilo iz prodajalne v Novem mestu, kjer naj bi moški ukradel več parfumov in pobegnil.

Policisti PP Novo mesto so se takoj odzvali in pričeli z aktivnostmi za izsleditev osumljenca. Okoli 20. ure je policist na podlagi opisa opazil osebo, podobno osumljencu, ki je prisedla v vozilo, ki je odpeljalo proti Žabji vasi. Takoj so zapeljali za njim in ga ustavili.

40-letnemu osumljencu so zasegli nahrbtnik s prirejenim prostorom, obdanim z aluminijasto folijo. Ta je preprečevala, da bi alarmna naprava zaznala ukradene predmete.

Osumljenca bodo ovadili na pristojno tožilstvo zaradi kaznivega dejanja tatvine, so sporočili iz PU Novo mesto.