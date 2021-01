Policija ustavila 24-letnika, izvora robe v avtu ni znal pojasniti

Policiste PP Novo mesto so 16. januarja okoli 17.30 obvestili, da so neznanci v prodajalni v Novem mestu odtujili več artiklov in pobegnili s kraja.



Na podlagi opisa vozila in storilcev so 24-letnega voznika izsledili in ustavili na območju Muhaberja. Zasegli so mu več suhomesnih izdelkov, za katere ni znal pojasniti izvora, zato obstaja sum, da so bili ukradeni v prodajalni, poroča PU Novo mesto.

