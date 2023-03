Policija uspešna, prijeli vlomilca trgovin na peš coni v Mariboru

Policisti PP Maribor I so obravnavali štiri kazniva dejanja velike tatvine po 205. čl. Kazenskega zakonika - vlome v trgovine na območju peš cone v mestu Maribor, ki so bili storjeni v nočnem času med 13. in 14. marcem letošnjega leta.

Z opisanimi dejanji si je storilec pridobil skupno okoli 7.200 evrov. Z zavarovanjem dokazov in z nadaljnjim zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je storitve navedenih dejanj utemeljeno osumljen 43-letni moški z območja Maribora. Osumljencu je bila 27. marca 2023 odvzeta tudi prostost.

43-letnega osumljenca kaznivih dejanj velikih tatvin v centru Maribora so prijeli.

Z dodatnim zbiranjem obvestil in dokaznih predmetov je policistom uspelo zbrati zadostno mero dokazov, da so lahko osumljenega v torek s kazensko ovadbo privedli k dežurnemu preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Mariboru, ki je zoper osumljenega odredil pripor.