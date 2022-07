Policija uspešna pri preiskavi večjega števila vlomov na Goriškem

Policiste so v začetku tega tedna obvestili o vlomnih tatvinah oziroma poskusih vloma v prodajalne, gostinske lokale in druge poslovne prostore v objekte na območju Nove Gorice in Solkana.

Takoj po prijavi so bili na kraj kaznivih dejanj velike tatvine (skupno devetih) napoteni policisti in kriminalisti PU Nova Gorica, ki so na različnih krajih opravili prva nujna preiskovalna dejanja ter zavarovali in pregledali bližnjo okolico. O kaznivem dejanju je policija obvestila tudi pristojne pravosodne organe, prav tako so bili zavarovani posnetki posameznih varnostnih kamer. V nadaljevanju preiskave so policisti postaje Nova Gorica, tudi ob pomoči posnetkov varnostnih kamer, prepoznali osumljenca kaznivih dejanj, oba stara 19 let, z območja PU Nova Gorica.

Ker so obstajali utemeljeni razlogi za sum, da sta izvršila pet kaznivih dejanj velike tatvine, v petih primerih pa je ostalo pri poskusu storitve kaznivega dejanja velike tatvine (po prvem odstavku 205. člena KZ-1), so ju policisti v ponedeljek, 6. julija, dopoldne, prijeli in jima skladno z določili zakona o kazenskem postopku odvzeli prostost ter z obema opravili zaslišanje v policijskih prostorih.

Sledila je hišna preiskava

V nadaljevanju preiskave so policisti pri enem od osumljencev na podlagi sodne odredbe opravili hišno preiskavo. V sklopu ugotavljanja vseh okoliščin preiskave večjega števila kaznivih dejanj je bilo ugotovljeno, da sta si osumljenca s storitvijo kaznivih dejanj velike tatvine protipravno prilastila dva prenosna računalnika znamk Dell in Asus, ročno prenosno blagajno črne barve z blagajniškim minimumom in skupno okoli 500 evrov gotovine. Zaradi kaznivih dejanj vloma oziroma poskusov vloma je nastala tudi posredna materialna škoda na objektih.

Novogoriški policisti bodo oba kazensko ovadili zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja velike tatvine (po prvem odstavku 205. člena KZ-1). V preteklosti so ju že obravnavali zaradi različnih premoženjskih kaznivih dejanj.