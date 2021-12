Policija vklenila 17-letnika

V četrtek ob 11.30 je nekdo policiste obvestil, da na koprskem parkirišču med vozili hodi fant, ki si ogleduje podvozja. Ko so ga policisti opazili, je pobegnil. Dohiteli so ga, prijeli in vklenili. »Izkazalo se je, da gre za 17-letnega domačina, ki ni pojasnil vzroka za svoje početje. Sledi mu obdolžilni predlog zaradi kršitve določil 7/II in 22/I ZJRM-1,« poroča (nelektorirano) PU Koper.

Še v tolarjih

»Kdor se prepira, vpije ali se nedostojno vede do uradne osebe pri uradnem poslovanju, se kaznuje z globo od 100.000 tolarjev do 200.000 tolarjev,« je zapisano v drugem odstavku 7. člena zakona o javnem redu in miru. V prvem odstavku 22. člena istega zakona pa še: »Kdor ne upošteva na kraju samem odrejenega zakonitega ukrepa ali odredbe uradne osebe, se kaznuje z globo od 80.000 tolarjev do 150.000 tolarjev.«