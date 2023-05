Policija ujela tri mladoletnike

Brežiški policist so bili v torek okoli 19.30 obveščeni, da naj bi na Jurčičevi cesti v Brežicah neznanci metali kamenje v vozila, ki so peljala mimo. Takoj so se odzvali, zbrali obvestila in na podlagi ugotovitev izsledili tri mladoletnike, ki so z nevarnim ravnanjem ogrozili varnost voznikov.

O ugotovitvah bodo policisti obvestili starše mladoletnikov, pristojni center za socialno delo in okrožno državno tožilstvo, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.