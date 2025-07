Policija sporočila žalostno vest, umrl je za posledicami prometne nesreče

V Splošni bolnišnici Celje je za posledicami prometne nesreče umrl 75-letni kolesar. Prometna nesreča se je zgodila 1. julija okoli 10. ure na Polzeli. Voznik kolesa je sam padel po vozišču in se huje poškodoval. Poškodbe so bile tako hude, da je kasneje v bolnišnici umrl, so danes sporočili s Policijske uprave Celje.