Policija sporočila žalostno vest, na območju Šentilja prišlo do tragedije

Policisti na območju Policijske postaje Šentilj so obravnavali požar, v katerem je ena oseba umrla. Do smrti je prišlo kot posledica zadušitve z ogljikovim monoksidom. Po do sedaj zbranih podatkih naj bi šlo za samomor osebe, znakov kaznivega dejanja oz. tuje krivde pa po zaenkrat ni bilo ugotovljenih, sporočajo s PU Maribor.

Mariborski operativno komunikacijski center je med 5. uro včeraj in 5. uro danes, prejel 336 klicev, med temi 102 interventna oz. takšnih, da je bilo potrebno posredovanje policije.



V opisanem času smo obravnavali tudi: 17 kaznivih dejanj, 17 prometnih nesreč, od tega 15 prometnih nesreč I. kategorije, 1 prometno nesrečo II. kategorije in 1

prometno nesrečo III. kategorije, 14 kršitev javnega reda in miru, od tega 8 v zasebnem prostoru in 6 na javnem kraju, 2 požara, samomor, prijeta pa je bila tudi skupina oseb, ki je na nedovoljen način prestopila državno mejo