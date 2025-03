Policija sporočila žalostno vest, 22-letnica je umrla

Zaradi posledic prometne nesreče, ki se je zgodila v soboto zunaj naselja Kapla, je v Splošni bolnišnici Celje danes umrla 22-letna sopotnica enega od udeleženih vozil, so sporočili s Policijske uprave (PU) Celje. To je letošnja tretja smrtna žrtev prometnih nesreč na območju PU Celje, so dodali.

Prometna nesreča se je zgodila v soboto dopoldne. Povzročil jo je voznik osebnega vozila, ki je vozil iz smeri Tabora proti Kapli. Voznik pri vključevanju na prednostno cesto ni spustil mimo vseh vozil, ki so vozila po prednosti cesti, pač pa je izsilil prednost vozniku osebnega vozila, ki je pripeljal iz smeri Gomilskega. Slednji kljub zaviranju ni uspel preprečiti trčenja. Po trčenju pa ga je odneslo na nasprotno smerno vozišče, kjer je trčil še v eno vozilo, so v ponedeljek sporočili s PU Celje.

Povzročitelj prometne nesreče se v trčenju ni poškodoval. Lažje sta bila poškodovana druga udeležena voznika in dve sopotnici. Ena od sopotnic, ki se je v trčenju hudo poškodovala, pa je danes izgubila življenje.

Povzročitelja so policisti kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitev prometne nesreče iz malomarnosti, so še sporočili s PU Celje.