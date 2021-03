Policija sporočila tragično vest: v gozdu umrl domačin

Včeraj malo pred 11. uro so bili celjski policisti obveščeni, da je pri podiranju dreves v gozdu v Selah na območju Podčetrtka umrl 82-letnik. Vzrok smrti še ni potrjen, tuja krivda je izključena.



O tragediji je poročala tudi uprava za zaščito in reševanje. »Prvi posredovalci so bili PGD Pristava pri Mestinju in reševalci NMP Šmarje pri Jelšah, vendar je oseba umrla na kraju dogodka.«

