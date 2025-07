Policija sporočila tragično vest, po hudi prometni nesreči umrl otrok

V torek bili novogoriški policisti obveščeni, da je minuli vikend v ljubljanskem kliničnem centru zaradi posledic hudih telesnih poškodb, ki jih je utrpel v nedavni prometni nesreči na Ajdovskem, umrl mladostnik. Kot so nam pojasnili na PU Nova Gorica, gre za otroka, mlajšega od 14 let.

Prometna nesreča s hudimi telesnimi poškodbami se je zgodila v torek, 24. junija, ob 15.30, med vožnjo po strmem klancu navzdol na lokalni cesti Malo polje – Col v občini Ajdovščina in v kateri je bil pokojni udeležen kot sopotnik na mopedu. Lažje telesno poškodovan je bil tudi drugi udeleženec nesreče oziroma mlajši mladoletni voznik mopeda (14 - 16 let).

Na kraju so policisti z ogledom in z zbiranjem obvestil ugotovili vzrok prometne nesreče, in sicer neprilagojeno hitrost, zaradi česar je voznika in sopotnika zaneslo na desnem ovinku in sta trčila v skalo. Moped ni bil registriran.

Odpeljali so ga s helikopterjem

Kasneje so obema poškodovancema na kraju prvo pomoč nudili reševalci NMP ZD Ajdovščina. Po nudeni oskrbi na kraju so hudo poškodovanega mlajšega sopotnika s kraja prometne nesreče z vojaškim helikopterjem prepeljali na nadaljnje zdravljenje v ljubljanski klinični center, kjer je po več dnevih intenzivnega zdravljenja izgubil bitko za življenje.

»Policisti Postaje prometne policije Nova Gorica bodo glede na vsa ugotovljena dejstva podali ustrezen ukrep in o vseh ugotovitvah tragične nesreče pisno seznanili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici,« še sporočajo s PU Nova Gorica. Vozniku se očita prekršek zaradi neprilagojene hitrosti.

To je letos že druga smrtna žrtev prometnih nesreč na območju PU Nova Gorica.