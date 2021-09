Policija sporočila tragično vest: kolesarka izgubila boj za življenje

Na podravskih cestah je letos v 18 prometnih nesrečah umrlo prav toliko ljudi, kar je znatno slabša statistika kot leto prej, ko je v enakem obdobju v 11 nesrečah umrlo 12 ljudi.

V Univerzitetnem kliničnem centru Maribor je danes umrla 75-letna kolesarka, ki je bila 15. septembra huje poškodovana v prometni nesreči na Zagrebški cesti na Ptuju, kjer je kolesarila v smeri Pobrežja, so sporočili s Policijske uprave Maribor.Starejša kolesarka je usodnega dne na Zagrebški cesti iz kolesarske steze zapeljala levo na vozišče, po katerem je ravno takrat vzporedno z njo pravilno pripeljal 65-letni voznik avtobusa. Ženska je s krmilom kolesa trčila v avtobus, zaradi česar jo je odbilo v desno, nato pa je padla in se ob tem hudo poškodovala.Z reševalnim vozilom so poškodovano kolesarko najprej prepeljali v ptujsko bolnišnico, nato pa v mariborski klinični center, od koder so policijo danes obvestili o njeni smrti.