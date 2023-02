Policija sporočila pretresljive podrobnosti uboja v Murski Soboti

V nedeljo je širno Slovenijo pretresla vest o uboju, ki se je proti večeru zgodil v Murski Soboti. Po do zdaj zbranih obvestilih policije je osumljenec v stanovanjskem bloku z ostrim predmetom huje poškodoval oškodovanca, nato pa peš pobegnil.

26-letni moški doma z območja Murske Sobote, ki je bil huje poškodovan, je kmalu zatem zaradi poškodb na kraju dogodka umrl. Policisti in kriminalisti so kraj takoj zavarovali in začeli izvajanje prvih nujnih ukrepov za izsleditev storilca. Malo pred 19. uro je bil v Murski Soboti izsleden osumljenec. Po prvih podatkih je osumljenec, ki so ga izsledili kmalu po dogodku in je zaradi poškodb na zdravljenju v bolnišnici, 48-letni državljan Bosne in Hercegovine, so pojasnili na Policijski upravi Murska Sobota.

Osumljenec državljan BiH

Po prvih podatkih je osumljenec državljan Bosne in Hercegovine, ki začasno biva na območju Republike Slovenije. Opravljen je bil ogled kraja dejanja, ki sta se ga udeležila preiskovalna sodnica in državna tožilka.

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah. Motiv za dejanje do zdaj ni znan. Po do zdaj opravljenem preverjanju policija osumljenega še ni obravnavala za prekrške ali kazniva dejanja z znaki nasilja.

Ker intenzivna kriminalistična preiskava še poteka, bo policija več informacij posredovala po vseh zbranih obvestilih.

Kot je neuradno poročal portal Sobotainfo.com, sta se z noži spopadla moška, ki naj bi stanovala v bližini avtobusne postaje.