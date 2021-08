Policija sporočila pretresljive podrobnosti tragične nesreče

Umrl je 60-letnik

V ponedeljek okoli 23. ure so novogoriške policiste obvestili o prometni nesreči s smrtnim izidom na regionalni cesti med Prvačino in Dornberkom. Voznik osebnega avtomobila je zapeljal z mosta preko Vipave po klancu navzdol v blagi levi ovinek in na makadamsko parkirišče ter se zaletel v parkirano prikolico tovornega vozila za prevoz delovnih strojev. Ostal je ukleščen v vozilu in je zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče. Poleg policistov so posredovali poklicni gasilci JZ GRD Nova Gorica in reševalci NMP ZD Nova Gorica. Zdravnica je odredila sanitarno obdukcijo na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani, da bi ugotovili natančni vzrok smrti.V prometni nesreči je umrl 60-letni voznik. Policisti postaje PP Nova Gorica bodo o ugotovitvah s pisnim poročilom obvestili okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici. Na cestah na severnem Primorskem je za posledicami prometnih nesreč v letošnjem letu umrlo pet ljudi.