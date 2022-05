Policija sporočila pretresljive podrobnosti tragične nesreče, v kateri je umrl 34-letnik

V torek se je okoli 14. ure na stari cesti Senožeče - Razdrto zgodila prometna nesreča, v kateri je ena oseba umrla, poroča generalna policijska uprava. Do nesreče je prišlo, ko je 34 letni voznik tovornega vozila, ki je vozil iz smeri Senožeč proti Razdrtem, zapeljal s ceste ter trčil v drevo. Pri tem se je tako hudo telesno poškodoval, da je umrl na kraju nesreče.

Posredovali so gasilci ZGRS Sežana in PGD Senožeče, zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, sanirali razlite tekočine po cestišču ter s tehničnim posegom izvlekli umrlega voznika. Smrt so potrdili reševalci NMP Sežana in ga predali pogrebni službi. Cesta je bila za čas intervencije zaprta, je poročala uprava za zaščito in reševanje.