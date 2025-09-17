Policija sporočila pretresljive podrobnosti tragedije: 26-letnik umrl na kraju nesreče

Na cesti med Sečovljami in Dragonjo se je okoli 7.40 zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl 26-letni voznik osebnega vozila iz okolice Pirana, so sporočili s Policijske uprave Koper. Policisti so ugotovili, da je 26-letnik peljal od Sečovelj proti Dragonji in iz neznanega vzroka zapeljal desno, kjer je trčil v drevo ob cesti in umrl.

Po navedbah policije voznik med vožnjo ni uporabljal varnostnega pasa in je zaradi poškodb na kraju nesreče umrl. Cesta je bila zaprta za ves promet do 10.03, nakar je promet do zaključka obravnave nesreče do 10.30 potekal izmenično enosmerno.