Policija sporočila pretresljive podrobnosti nesreče, v kateri je umrl otrok

Življenje voznice ogroženo, poškodovan še en otrok

Popoldne smo poročali o tragični nesreči na primorski avtocesti . Kot poroča ljubljanska policijska uprava, je počilo nekaj minut prej 15. uro med Logatcem in Vrhniko v smeri Ljubljane. V nesreči sta bila udeležena voznica osebnega in voznik tovornega vozila. Otrok, potnik v osebnem vozilu, je umrl na kraju nesreče.Po do sedaj znanih podatkih je do nesreče prišlo, ker je voznik tovornega vozila zaradi prevelike hitrosti trčil v zadnji del osebnega vozila voznice, ki je vozila pred njim. Oba voznika sta se pred tem zaradi manjše prometne nesreče in zastoja ob njej umikala na odstavni pas, kjer je prišlo do trčenja.38-letna voznica je bila odpeljana v UKC Ljubljana, je huje poškodovana, njeno življenje pa je ogroženo. Prav tako je bil poškodovan še en otrok v osebnem vozilu, po prvih podatkih pa ni v smrtni nevarnosti. 63-letni voznik tovornega vozila ni bil poškodovan. Ogleda kraja prometne nesreče sta se udeležila dežurni preiskovalni sodnik in tožilec. Vse okoliščine nesreče se še preverjajo.Avtocesta v smeri Ljubljane je zaradi ogleda in odpravljanja posledic nesreče še vedno zaprta. Obvoz je urejen po vzporedni regionalni cesto. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno tožilstvo.