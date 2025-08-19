STRAŠNO

Policija sporočila pretresljive podrobnosti nesreče, v kateri je umrl moški

Zgodilo se je na obvoznici.
Fotografija: Simbolična fotografija. FOTO: Thinkstock Getty Images/istockphoto
Simbolična fotografija. FOTO: Thinkstock Getty Images/istockphoto

N. B.
19.08.2025 ob 07:40
N. B.
V ponedeljek ob 16.20 se je na severozahodni obvoznici v Slovenj Gradcu zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom, v kateri je umrl 82-letni voznik električnega kolesa, so sporočili iz Generalne policijske uprave.

82-letni voznik električnega kolesa je vozil po kolesarski poti ob reki Suhodolnici in zapeljal na pločnik, ki poteka vzporedno z obvoznico. S pločnika je zapeljal na prehod za pešce, v trenutku, ko je iz smeri Starega trga po severozahodni obvoznici pripeljala 29-letna voznica osebnega avtomobila.

Voznica osebnega avtomobila je trčila v kolesarja, ki je zaradi hudih poškodb na kraju nesreče umrl.

