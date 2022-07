Policija sporočila podrobnosti tragične nesreče, v kateri je umrl 35-letnik

Poročali smo o tragični nesreči, v kateri je v torek pozno popoldne življenje izgubil motorist.

Torkovo dogajanje je zaznamovala tragična prometna nesreča, ki se je nekaj pred 18. uro zgodila v Šentjanžu, na območju Rečice ob Savinji, ko je 46-letna voznica osebnega avtomobila, ki je vozila iz smeri Mozirja proti Radmirju, pri zavijanju levo, na dovozno pot k stanovanjski hiši, zaprla pot 35-letnemu motoristu, ki jo prehiteval.

Voznica se pred spremembo smeri vožnje ali premikom ni prepričala, ali to lahko stori brez nevarnosti za druge udeležence cestnega prometa, motorist pa je z nepravilnim prehitevanjem prav tako kršil določila ZPrCP, saj je prehiteval pred seboj vozeče vozilo, ki je že dalo znak in je zavijalo levo. Motorist je na kraju nesreče poškodbam podlegel.

Povzročiteljico prometne nesreče bodo kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitev prometne nesreče iz malomarnosti.

To je letošnja 12. smrtna žrtev prometnih nesreč na območju celjske policijske uprave. Poleg omenjene prometne nesreče so včeraj obravnavali še štiri prometne nesreče, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in deset z materialno škodo.