Policija sporočila podrobnosti tragične nesreče, v kateri je umrl 43-letnik

Na avtocesti zunaj Celja se je v ponedeljek popoldne zgodila prometna nesreča, v kateri je zaradi silovitega trčenja v tovorno vozilo s priklopnikom, ki je stalo v koloni, umrl 43-letni romunski voznik tovornega vozila. To je letos že deveta smrtna žrtev prometnih nesreč na območju PU Celje in tretja na avtocesti.Zaradi ogleda kraja prometne nesreče in odstranjevanja posledic je bila avtocesta med Lopato in Ljubečno do 21. ure v celoti zaprta, obvoz je potekal po vzporedni regionalni cesti, so danes sporočili iz PU Celje.