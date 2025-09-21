Policija sporočila podrobnosti tragične nesreče, v kateri je umrl 31-letnik

V soboto ob 18.50 se je v Ljubljani na Celovški cesti zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom, v kateri je umrl 31-letni voznik, so sporočili iz Generalne policijske uprave.

51-letni voznik osebnega vozila je pri zavijanju v levo zaprl pot vozniku motornega kolesa, ki je trčil v zadnji desni del osebnega vozila. Voznik motornega kolesa je zaradi hudih poškodb na kraju nesreče umrl.

Sicer pa so policisti v zadnjih 24 urah obravnavali 131 prometnih nesreč, v katerih je ena oseba umrla, 20 nesreč se je končalo lahkimi poškodbami, sedem pa s hudimi. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 107 kršitev javnega reda in miru ter 96 kaznivih dejanj.