ŽALOSTNO

Policija sporočila podrobnosti tragične nesreče, v kateri je umrl 31-letnik

Zgodilo se je na Celovški cesti.
FOTO: Delo UI
FOTO: Delo UI
N. B.
 21. 9. 2025 | 08:49
A+A-

V soboto ob 18.50 se je v Ljubljani na Celovški cesti zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom, v kateri je umrl 31-letni voznik, so sporočili iz Generalne policijske uprave.

51-letni voznik osebnega vozila je pri zavijanju v levo zaprl pot vozniku motornega kolesa, ki je trčil v zadnji desni del osebnega vozila. Voznik motornega kolesa je zaradi hudih poškodb na kraju nesreče umrl.

Sicer pa so policisti v zadnjih 24 urah obravnavali 131 prometnih nesreč, v katerih je ena oseba umrla, 20 nesreč se je končalo lahkimi poškodbami, sedem pa s hudimi. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 107 kršitev javnega reda in miru ter 96 kaznivih dejanj.

prometna nesrečasmrtLjubljana
