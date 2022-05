Policija sporočila podrobnosti tragične nesreče, ki se je zgodila med delom

Poročali smo, da se je v četrtek okoli 9. ure v gozdu ob naselju Bele Vode v občini Šoštanj zgodila tragična nesreča pri podiranju drevja.

Kot je sporočila celjska policijska uprava, je na 52-letnika, ki je pri delu uporabljal vso potrebno zaščitno opremo, med podiranjem drevja padel vrh večjega drevesa in ga tako hudo poškodoval, da je na kraju nesreče umrl. Gasilci PGD Velenje in PGD Šoštanj so zavarovali kraj nesreče in omogočili dostop reševalcem do poškodovanca, a mu žal niso mogli več pomagati.