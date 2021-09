Policija sporočila podrobnosti o streljanju v ljubljanskem BTC (FOTO)

Ljubljanska policija je sporočila podrobnosti o petkovem streljanju v ljubljanskem BTC . V okviru intenzivne kriminalistične preiskave kaznivega dejanja zoper življenje in telo na območju Most je bila odvzeta prostost trem osebam, so sporočili možje v modrem.Vse tri osebe so bile privedene k preiskovalnemu sodniku. Ena je bila po zaslišanju izpuščena, 28- in 37-letnemu osumljencu pa je bil odrejeno sodno pridržanje.Kriminalisti nadaljujejo zbiranje obvestil o okoliščinah dogodka. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.Po neuradnih podatkih naj bi bila v obračun vpletena skupina Romov. Strelci so se na prizorišče po besedah enega od tam prisotnih pripeljali z BMW, izstopili in začeli streljati. Po spletu je zaokrožil tudi šokantni posnetek, ki je nastal nemudoma po grozljivem obračunu. Le nekaj minut po incidentu smo se pogovarjali z očividko celotnega dogajanja. Kot nam je zaupala, sta dva moška ležala na tleh in kričala.