Policija sporočila podrobnosti o smrti treh moških, ki so umrli v soboto popoldne

Neurje je v soboto po državi povzročalo težave, saj je meteorna voda zalivala objekte, veter je podrl več dreves, ponekod je padala toča. Za dva je bil usoden udar strele – pod vrhom Triglava in na Slavniku.

V soboto okoli 18. ure je na grebenu pod vrhom Triglava strela udarila v planinca. Reševalci GRS Mojstrana so preminulega ob pomoči dežurne ekipe z Brnika in helikopterja prepeljali v dolino, kjer so ga prevzeli reševalci in pogrebna služba. V dolino so prepeljali tudi planinko, ki je spremljala pokojnika.

Oživljali so ga, a neuspešno

Gre za državljana Slovaške, ki je po udaru strele umrl kljub oživljanju, poroča kranjska policijska uprava. Strela je vanj udarila med Malim in Velikim Triglavom, med neurjem pa je bilo na Triglavu takrat najmanj pet ljudi, so še dodali na kranjski policijski upravi.

Strela je moškega ubila tudi med nevihto, ki se je razbesnela nad širšim območjem Slavnika. Kot je poročal Radio Slovenija, se je nesreča zgodila 400 metrov pod Tumovo kočo. Umrli pri sebi ni imel dokumentov, zato njegova identiteta sprva še ni bila znana.

Strela ubila 44-letnega Vrhničana

Kot so danes sporočili iz koprske policijske uprave, je tamkajšnji operativno-komunikacijski center obvestilo o tem, da je pod Slavnikom najden mrtev moški, prejel v soboto nekaj pred 17.30. Na kraj so se poleg policistov odpravili še zdravnik in reševalne enote. Ugotovili so, da je v 44-letnega moškega, doma z Vrhnike, med pohodom udarila strela, zaradi česar je umrl na kraju. Policisti bodo o dogodku napisali poročilo na koprsko tožilstvo.

Umrl tudi plezalec

Kranjska policijska uprava pa je sporočila tudi, da so v soboto ob 12.30 z bohinjskimi gorskimi reševalci obravnavali hujšo nesrečo nemškega plezalca v plezališču na območju Bohinja. Okoliščine kažejo, da je plezalec med prepenjanjem na sidrišču padel z vrha smeri. Policijski helikopter ga je prepeljal v zdravstveno ustanovo. Zaradi hudih poškodb je umrl. Okoliščine nesreče policisti gorske enote še podrobneje preverjajo.

