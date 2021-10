Policija sporočila podrobnosti: helikopter bi lahko strmoglavil, pilot morda nikdar več ne bo letel

Policija je zgodaj popoldne sporočila, da je bil med sredinimi protesti z laserjem poškodovan tudi pilot policijskega helikopterja. Zdaj so sporočili nekoliko več informacij o posledicah takšnih dejanj. Osvetljevanje letal in helikopterjev je po njihovih besedah konstanten problem že vrsto let.

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, se nemalokrat izkaže, da so upravljalci laserjev mladoletne osebe, ki so jim starši kupili laser kot igračo, verjetno pa se tudi odrasli uporabniki ne zavedajo, da lahko laser, usmerjen v zrakoplov povzroči trenutno zaslepljenost celotne posadke zaradi odboja žarkov po pilotski kabini. Ker se žarek razprši po celotni kabini, lahko to privede v skrajnem primeru tudi do nekontroliranega upravljanja helikopterja ali letala, ter posledično strmoglavljenje zrakoplova.

Lahko izgubi zdravniško spričevalo, potrebno za letenje

V primeru osvetlitve z laserjem na protestih v Ljubljani po besedah policije obstaja sum, da je bilo osvetljevanje policijskega helikopterja namerno dejanje preprečitve opravljanja uradne policijske naloge ob kršitvah javnega reda na protestih in ne naključno rabo laserja.

»Laserski žarek pa lahko na vidu pilota pusti trajne posledice. Pilot, ki je bil poškodovan, je bil napoten na specialistični pregled vida. V primeru, da je njegov vid prizadet, lahko sledi izguba zdravniškega spričevala, potrebnega za letenje. Naši piloti s policijskimi helikopterji opravljajo tako policijske naloge, kot tudi naloge reševanja ljudi v gorah, na cestah in prevoze poškodovanih v bolnišnice, zato je pomembno, da je čim več pilotov operativnih, saj lahko to nekomu reši življenje,« še opozarjajo policisti.