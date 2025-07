Policija sporočila podrobnosti o hudi nesreči v Krškem, ena oseba umrla

Danes smo poročali, da se je pri Hidroelektrarni v Krškem zgodila huda prometna nesreča, v kateri so bila udeležena tri vozila. O nesreči so bili na Policijski upravi Novo mesto obveščeni nekaj minut pred 12. uro. Popoldne so v zvezi z nesrečnim dogodkom sporočili nove informacije.

»Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih policistov je 37-letni voznik tovornega vozila s priklopnikom vozil po obvoznici iz smeri Brestanice proti Drnovem. V desnem ovinku je zapeljal naravnost, na nasprotno smerno vozišče, po katerem je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal 44-letni voznik tovornega vozila. 44-letni voznik je v izogib nesreče zapeljal levo, vendar trčenja ni mogel preprečiti. 49-letni potnik v tovornem vozilu, ki ga je vozil 44-letnik, se je v nesreči tako hudo poškodoval, da je umrl na kraju,« je PU Novo mesto zapisala v sporočilu za javnost.

Dve osebi poškodovani

Po informacijah omenjene policijske uprave sta še dve drugi osebi dobili poškodbe. Hudo poškodovanega 37-letnega voznika so reševalci oskrbeli in ga s helikopterjem odpeljali v UKC Maribor. Poškodbe je dobil tudi 44-letnik, ki ga oskrbujejo v brežiški bolnišnici. 41-letni voznik osebnega avtomobila, ki je bil tudi udeležen v nesreči, po informacijah policije ni bil poškodovan.